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12 октября, 16:15

Блогера Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги

Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин

Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин

В Москве задержали скандально известного блогера Михаила Литвина. Как сообщает SHOT, теперь ему грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

Блогер Литвин устроил драку с болельщиком команды Басты на матче Медиалиги. Видео © Telegram / KrysMF23

По данным телеграм-канала, Литвин ударил болельщика, который скандировал оскорбления в его адрес. Инцидент произошёл на матче Медиалиги между СКА и командой Литвина Lit Energy. Позже в конфликт вмешался рэпер Баста (Василий Вакуленко) — владелец команды «СКА-Ростов». На Литвина в итоге составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Вместе с Литвиным в полицейский участок доставлены его оппонент — 44-летний фанат СКА Сергей Плынин и его 33-летний товарищ.

Михаил Литвин — популярный блогер на YouTube, известный многочисленными скандалми и пранками. Так, в октябре прошлого года он сжёг на видео свой Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей. А в конце августа сообщалось, что он до сих пор не погасил сотни автоштрафов на 400 тысяч рублей.

Производитель энергетиков требует миллион рублей с компании блогера Литвина
Производитель энергетиков требует миллион рублей с компании блогера Литвина
Наталья Демьянова
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