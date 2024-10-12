Блогера Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги
Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин
В Москве задержали скандально известного блогера Михаила Литвина. Как сообщает SHOT, теперь ему грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
Блогер Литвин устроил драку с болельщиком команды Басты на матче Медиалиги. Видео © Telegram / KrysMF23
По данным телеграм-канала, Литвин ударил болельщика, который скандировал оскорбления в его адрес. Инцидент произошёл на матче Медиалиги между СКА и командой Литвина Lit Energy. Позже в конфликт вмешался рэпер Баста (Василий Вакуленко) — владелец команды «СКА-Ростов». На Литвина в итоге составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Вместе с Литвиным в полицейский участок доставлены его оппонент — 44-летний фанат СКА Сергей Плынин и его 33-летний товарищ.
Михаил Литвин — популярный блогер на YouTube, известный многочисленными скандалми и пранками. Так, в октябре прошлого года он сжёг на видео свой Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей. А в конце августа сообщалось, что он до сих пор не погасил сотни автоштрафов на 400 тысяч рублей.