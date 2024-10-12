Блогера Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги

В Москве задержали скандально известного блогера Михаила Литвина. Как сообщает SHOT , теперь ему грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

По данным телеграм-канала, Литвин ударил болельщика, который скандировал оскорбления в его адрес. Инцидент произошёл на матче Медиалиги между СКА и командой Литвина Lit Energy. Позже в конфликт вмешался рэпер Баста (Василий Вакуленко) — владелец команды «СКА-Ростов». На Литвина в итоге составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.