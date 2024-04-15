Производитель энергетиков требует миллион рублей с компании блогера Литвина

Завод, встрявший в судебные тяжбы с Настей Ивлеевой, требует более миллиона рублей с компании её коллеги по цеху — блогера Михаила Литвина, для которого предприятие также делало энергетики. По данным SHOT, смоленское ООО "Сила воина – Евразия" разливало Lit Energy до конца декабря, после чего сотрудничество прекратили, однако, как уверяет руководство, компания скандальной звезды не доплатила за одну партию.