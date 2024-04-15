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15 апреля, 08:01

Производитель энергетиков требует миллион рублей с компании блогера Литвина

Михаил Литвин. Обложка © YouTube / САХАЛИНЕЦ

Михаил Литвин. Обложка © YouTube / САХАЛИНЕЦ

Завод, встрявший в судебные тяжбы с Настей Ивлеевой, требует более миллиона рублей с компании её коллеги по цеху — блогера Михаила Литвина, для которого предприятие также делало энергетики. По данным SHOT, смоленское ООО "Сила воина – Евразия" разливало Lit Energy до конца декабря, после чего сотрудничество прекратили, однако, как уверяет руководство, компания скандальной звезды не доплатила за одну партию.

Теперь завод пытается через суд взыскать с ООО "Лит Энерджи" 1,08 миллиона рублей. К слову, за прошлый год блогер заработал на своей газировке 129 миллионов рублей — столько составила чистая прибыль.

Почти 3 миллиарда компания Ивлеевой заработала на чипсах и газировке за 2023 год
Почти 3 миллиарда компания Ивлеевой заработала на чипсах и газировке за 2023 год

Напомним, на вышеназванный завод подавала в суд Настя Ивлеева. Именно это предприятие делало её энергетики Easy Peasy. По данным Life.ru, блогершу не устроил массовый брак, в частности протекающие банки, внутри которых то и дело находили грязь и плесень. Выпуск напитков остановили летом 2023 года. Блогерша требует взыскать с производителя 4,6 миллиона рублей.

Матвей Константинов
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