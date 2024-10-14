«Как же я скучал»: Гусейн Гасанов вернулся в Москву спустя год отсутствия
Погасившиий долги перед ФНС блогер Гусейн Гасанов вернулся в Москву
Блогер Гусейн Гасанов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gusein.gasanov
Блогер Гусейн Гасанов вернулся в Москву из-за границы спустя год отсутствия. Ранее он закрыл все долги перед ФНС.
«Я не выспался, так как мы отмечали мой приезд с друзьями. Москва-Сити, как же я скучал», — поделился с подписчиками блогер в своих соцсетях.
Напомним, ранее стало известно, что Гусейн Гасанов может потерять своё жильё в «Москва-Сити» и две элитные машины, если не закроет долги перед ФНС. Многомиллионную задолженность по налогам у Гусейна Гасанова нашли в мае. ФНС заблокировала счета компании блогера. Вскоре Гасанов внёс сначала 145 миллионов рублей, а потом — остальную сумму.