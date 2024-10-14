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14 октября, 08:30

«Как же я скучал»: Гусейн Гасанов вернулся в Москву спустя год отсутствия

Погасившиий долги перед ФНС блогер Гусейн Гасанов вернулся в Москву

Блогер Гусейн Гасанов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gusein.gasanov

Блогер Гусейн Гасанов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gusein.gasanov

Блогер Гусейн Гасанов вернулся в Москву из-за границы спустя год отсутствия. Ранее он закрыл все долги перед ФНС.

«Я не выспался, так как мы отмечали мой приезд с друзьями. Москва-Сити, как же я скучал», — поделился с подписчиками блогер в своих соцсетях.

Суд не стал арестовывать имущество Гусейна Гасанова, он закрыл долги перед ФНС
Суд не стал арестовывать имущество Гусейна Гасанова, он закрыл долги перед ФНС

Напомним, ранее стало известно, что Гусейн Гасанов может потерять своё жильё в «Москва-Сити» и две элитные машины, если не закроет долги перед ФНС. Многомиллионную задолженность по налогам у Гусейна Гасанова нашли в мае. ФНС заблокировала счета компании блогера. Вскоре Гасанов внёс сначала 145 миллионов рублей, а потом — остальную сумму.

Алена Пенчугина
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