«Как же я скучал»: Гусейн Гасанов вернулся в Москву спустя год отсутствия

Блогер Гусейн Гасанов вернулся в Москву из-за границы спустя год отсутствия. Ранее он закрыл все долги перед ФНС.

«Я не выспался, так как мы отмечали мой приезд с друзьями. Москва-Сити, как же я скучал», — поделился с подписчиками блогер в своих соцсетях.