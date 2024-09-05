Суд не стал арестовывать имущество Гусейна Гасанова, он закрыл долги перед ФНС

Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать имущество Гусейна Гасанова. Блогер успел спасти своё жильё в "Москва-Сити" и две элитные машины, закрыв долги перед ФНС. Суд прекратил производство по иску налоговиков к ИП блогера , сообщает корреспондент SHOT.