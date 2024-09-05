Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 10:29

Суд не стал арестовывать имущество Гусейна Гасанова, он закрыл долги перед ФНС

Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов

Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать имущество Гусейна Гасанова. Блогер успел спасти своё жильё в "Москва-Сити" и две элитные машины, закрыв долги перед ФНС. Суд прекратил производство по иску налоговиков к ИП блогера , сообщает корреспондент SHOT.

Курьеры засудили блогера Гасанова на полмиллиона
Курьеры засудили блогера Гасанова на полмиллиона

Напомним, многомиллионную задолженность по налогам у Гусейна Гасанова нашли в мае. ФНС заблокировала счета компании блогера, занимающейся обслуживанием ресторанов и доставкой еды. Вскоре стало известно, что Гасанов внёс на счета ведомства сначала 145 миллионов рублей, а потом — остальную сумму.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров