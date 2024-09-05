Суд не стал арестовывать имущество Гусейна Гасанова, он закрыл долги перед ФНС
Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать имущество Гусейна Гасанова. Блогер успел спасти своё жильё в "Москва-Сити" и две элитные машины, закрыв долги перед ФНС. Суд прекратил производство по иску налоговиков к ИП блогера , сообщает корреспондент SHOT.
Напомним, многомиллионную задолженность по налогам у Гусейна Гасанова нашли в мае. ФНС заблокировала счета компании блогера, занимающейся обслуживанием ресторанов и доставкой еды. Вскоре стало известно, что Гасанов внёс на счета ведомства сначала 145 миллионов рублей, а потом — остальную сумму.