Блогера Мишу Литвина арестовали на 15 суток, несмотря на раскаяния

На суде блогер выступал без адвокатов. Его приехала поддержать возлюбленная, экс-участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель. Парочка всё время шутила, Литвин даже спросил, как он выглядит в кадре у нашего оператора и какая сторона у него «рабочая».

Михаил Литвин до сих пор не погасил сотни автоштрафов на 400 тысяч

Михаил Литвин до сих пор не погасил сотни автоштрафов на 400 тысяч

Напомним, недавно Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Он ударил футбольного фаната, который скандировал оскорбления в его адрес. В итоге в конфликт вмешался Баста — владелец команды «СКА-Ростов». На блогера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. На суде он раскаялся и признал вину за то, что он ударил футбольного болельщика.