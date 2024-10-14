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14 октября, 09:53

Блогера Мишу Литвина арестовали на 15 суток, несмотря на раскаяния

Блогера Мишу Литвина арестовали на 15 суток, несмотря на раскаяния. Соответствующее решение вынесли в Кузьминском суде Москвы.

Литвин в зале суда. Видео © Life.ru

На суде блогер выступал без адвокатов. Его приехала поддержать возлюбленная, экс-участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель. Парочка всё время шутила, Литвин даже спросил, как он выглядит в кадре у нашего оператора и какая сторона у него «рабочая».

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Напомним, недавно Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Он ударил футбольного фаната, который скандировал оскорбления в его адрес. В итоге в конфликт вмешался Баста — владелец команды «СКА-Ростов». На блогера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. На суде он раскаялся и признал вину за то, что он ударил футбольного болельщика.

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Александра Мышляева
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