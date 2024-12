Какие русские слова невозможно перевести на английский: 15 самых ярких примеров

Русский язык — это настоящий словесный фейерверк! Некоторые наши слова настолько уникальны, что переводить их на английский — неблагодарное дело. Мы собрали самые яркие примеры, которые доказывают: русский — это не просто язык. Это — образ жизни!

Позавчера и послезавтра

Хотите сказать «позавчера» или «послезавтра»? Будьте готовы объяснять: the day before yesterday («день перед вчерашним») и the day after tomorrow («день после завтрашнего»). Это ли не повод гордиться нашей лаконичностью?

Кипяток

На первый взгляд слово «кипяток» кажется простым. Но в английском его эквивалент — boiling water («кипящая вода») — звучит сухо и утилитарно. А что делать, если нужно объяснить «остывший кипяток»? Тут уже даже англичанин может «закипеть» от сложности.

Беспредел

«Беспредел» сложно перевести, потому что слово выходит за рамки одного значения. Lawlessness («беззаконие») или chaos («хаос») — слишком узкие значения для того, чтобы передать весь масштаб.

Запой

Запой — это не просто binge drinking («запойное пьянство»). Это целая концепция, которую трудно объяснить коротко. В английском нет слова, которое бы так точно передавало глубину и продолжительность этого явления.

Брезговать

Глагол «брезговать» вызывает у переводчиков ступор. Англичане скажут to feel squeamish («испытывать брезгливость») или to refuse out of disgust («отказываться из-за отвращения»). Но согласитесь, наше слово звучит гораздо компактнее и выразительнее.

Тёща и свекровь

Русский язык делает чёткое различие между «тёщей» и «свекровью». А вот англичанам приходится довольствоваться универсальными mother-in-law («мать по браку») и father-in-law («отец по браку»). Разницу между «свекровью» и «тёщей» они просто не поймут.

Почемучка

Как назвать малыша, который задаёт тысячу вопросов? Русский «почемучка» передаётся сложной фразой — a child at the age of how’s and why’s («ребёнок в возрасте вопросов «как» и «почему»). И пока вы объясняете, ребёнок успеет задать ещё десяток «почему».

Ты и вы

Русское «тыкать» не имеет прямого аналога в английском. Причина проста — в английском языке нет разделения на «ты» и «вы». Привычное you делает объяснение непростым.

Напиться, наесться, напиться (по-другому)

Как сказать иностранцу, что вы «наелись до отвала»? На английском для этого потребуется выражение из нескольких слов — to eat one’s fill («есть до насыщения»). А вот «напиться» в значении «опьянеть» тоже требует целой фразы — to get drunk («стать пьяным»). Англоязычным приходится каждый раз разъяснять, о каком именно «напиться» идёт речь.

Совесть

Слово «совесть» в английском языке передаётся сразу несколькими терминами: conscience («чувство, что правильно, а что нет»), moral compass («моральный компас»), shame («стыд»). Но ни один из них не охватывает глубину этого понятия.

Хамить

Русское «хамить» объясняется через to behave in a rude way («вести себя грубо»). Но где в этом выражении тот оттенок бытовой грубости, который мы вкладываем в это слово?