В эфире Радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня» не случайно прозвучала песня российского исполнителя Shaman «Я — русский» и гимн СССР, а также «Лебединое озеро». В этом уверен маг и астролог Павсекакий Богданов. По его словам, монотонное жужжание механизма — это услышанный другими цивилизациями маяк, который они теперь используют для связи с человечеством.

Эти послания — ключ к пониманию грядущих событий, а наша задача — их расшифровать. Павсекакий Богданов

Собеседник Life.ru напомнил, что в августе 2024 года в эфире прозвучали три слова: «Веселье», «Буран» и «Тайм». Каждое из них, по мнению мистика, имеет глубокий символический смысл. Так, «веселье» ему видится как ясное указание на победу, радость и триумф, которые придут после испытаний. «Буран» он расшифровал как предупреждение о вторжении ВСУ в Курскую область, а «тайм» — слово, прозвучавшее на русском, но имеющее английское происхождение, указывает на связь с Америкой. Тут «Радиостанция Судного дня» предсказала возвращение Дональда Трампа и глобальный прорыв в геополитическом противостоянии двух держав, убеждён Богданов.

По мнению собеседника Life.ru, три записи, прозвучавшие в эфире в декабре 2024 года, расшифровывают и дополняют августовские прогнозы.

«Песня «Я русский» символизирует силу и стойкость русского народа, указывая на его неизбежную победу. «Лебединое озеро» — знак переломных событий, а гимн СССР — отсылка к историческому наследию, указывающая на возрождение духа победы и глобального значения России. Эти сигналы нельзя игнорировать. Они — явное предупреждение и указание на важные перемены», — рассуждает специалист.

Повсекакий Богданов уверен, что инопланетные цивилизации, понимая уязвимость человечества перед будущими испытаниями, передают нам чёткие послания. Они предупреждают нас о грядущих событиях, от вторжений до политических прорывов, и указывают на необходимость быть готовыми.

Радиостанция УВБ-76 — это не случайный феномен, а мост между мирами, канал связи с внеземным разумом. Каждое её слово, каждая мелодия — это код, который мы обязаны понять, чтобы подготовиться к неизбежному. Мы находимся на пороге великих перемен, и эти послания показывают, что испытания — лишь начало пути к победе. маг и астролог Павсекакий Богданов