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Регион
18 декабря, 04:42

На «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня Shaman и гимн СССР

Вечером 17 декабря на «радиостанции Судного дня» УВБ-76, известной в кругах радиолюбителей как «жужжалка», прозвучали музыкальные композиции. Вместо монотонного шума в эфире появилась песня Shaman «Я русский», фрагменты из балета «Лебединое озеро» и даже гимн СССР.

Как следует из трансляции эфира станции на YouTube, первым в 22:32 мск зазвучал хит Shaman. Затем последовали фрагменты классической музыки — в 22:56 эфир прервала классика Петра Чайковского, а завершил «плейлист» в 23:08 гимн Советского Союза.

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Напомним, что 11 декабря радиостанция УВБ-76 передала большое количество сообщений. Уфолог Юрий Григорьев в беседе с Life.ru предположил, что звуки, которые транслировала покрытая тайнами «жужжалка», являются предупреждением о грядущей опасности.

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Life.ru / Шедеврум

Тимур Хингеев
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