На «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня Shaman и гимн СССР

Вечером 17 декабря на «радиостанции Судного дня» УВБ-76, известной в кругах радиолюбителей как «жужжалка», прозвучали музыкальные композиции. Вместо монотонного шума в эфире появилась песня Shaman «Я русский», фрагменты из балета «Лебединое озеро» и даже гимн СССР.

Как следует из трансляции эфира станции на YouTube, первым в 22:32 мск зазвучал хит Shaman. Затем последовали фрагменты классической музыки — в 22:56 эфир прервала классика Петра Чайковского, а завершил «плейлист» в 23:08 гимн Советского Союза.