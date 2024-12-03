Балерина Мариинского театра исполнила танец на льду озера в Хибинах

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова поразила зрителей своим выступлением на льду озера Малый Вудъявр в Хибинах, Мурманская область. Перфоманс войдёт в киноленту «Танец душ», снятую режиссёром Алексеем Вальцем. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале журналист и муниципальный депутат Антон Рассказов.

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова станцевала на льду. Видео © Telegram / Рассказов расскажет

«Я почувствовала себя на настоящем Лебедином озере! Именно так мы себе представляем, когда выходим на сцену танцевать «Лебединое озеро», — рассказывает артистка.

Алексей Вальц, известный хореограф и режиссёр, ранее работал с такими звездами, как Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров. Его новый проект обещает быть не менее впечатляющим благодаря уникальной локации и таланту Багаутдиновой.

Для Ильмиры это не первый опыт танцев на льду. В 2021 году она уже исполняла танец белого лебедя на льду Финского залива, поддерживая экологическую петицию. На этот раз её выступление на фоне заснеженных гор Хибин вызвало восторг у зрителей, несмотря на суровые погодные условия. Балерина танцевала в минусовую температуру в одной балетной пачке и пуантах.

Однако не все зрители разделили восторг. Некоторые северяне выразили обеспокоенность по поводу безопасности танца на хрупком льду. Несмотря на это, выступление стало настоящим единением искусства и природы, которое оставило неизгладимое впечатление.

Ильмира Багаутдинова родилась в Ленинграде. В 1999 году она окончила Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой, где обучалась в классе Инны Зубковской. С этого же года присоединилась к труппе Мариинского театра и продолжает выступать в его составе до сих пор. Ещё будучи студенткой, Ильмира исполнила две ведущие партии в балетах «Щелкунчик» и «Фея кукол».