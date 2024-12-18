«Мы стоим на грани»: Учёный раскрыл смысл таинственного послания «радиостанции Судного дня»
Учёный Григорьев: Новая передача радиостанции УВБ-76 может быть предупреждением
Учёный раскрыл истинное послание радиостанции «Судного дня» УВБ-76. Обложка © Life.ru / Шедеврум
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 внезапно «проснулась» в декабре и сделала рекордное количество зашифрованных передач. Уфолог и учёный Юрий Григорьев в беседе с Life.ru предположил, что сообщения, которые транслировала покрытая тайнами «жужжалка», являются предупреждением о грядущей опасности.
По словам собеседника издания, последняя передача содержала открытые слова «азбука» и «кроссворд». Учёный предполагает, что это зашифрованные послания, которые могут быть разгаданы только после получения всех элементов цепочки. Шифр заключается в перестановке букв, а его принцип связан с механизмами, по которым работает человеческий мозг, уверен Григорьев.
«Это зашифрованное кем-то на основе азбуки сообщение, и шифр у него — анаграмма. Но собрать эту полную информацию можно только тогда, когда будут все слова. Мы пока только обнаружили ключи, что это анаграмма. Именно путём анаграммы и сигналов, которые мы получаем, работает и наш мозг. Мы получаем световую волну, мозг расшифровывает, и мы знаем, что это, допустим, красный цвет. Если мы получаем звуковую волну, мозг расшифровывает, и мы понимаем слова», — отметил эксперт.
Ученый предположил, что переданное «жужжалкой» послание может служить неким предупреждением о надвигающейся катастрофе. Не исключено, что источником сообщения стали внеземные формы жизни, допустил Григорьев.
«Вполне возможно, что с нами пытается связаться другой мир. Надо понимать, что этот мир существует. <…> Сегодня мы стремимся к самоуничтожению. Поэтому эта станция как нельзя лучше характеризует сегодняшний день — Судный день. Мы стоим на грани ядерной катастрофы. И поэтому этот сигнал может прозвучать именно по этой причине. Нас предупреждают, что мы стоим на грани», — резюмировал учёный.
Напомним, что 11 декабря радиостанция УВБ-76 передала большое количество сообщений. В обычном режиме она транслирует монотонное жужжание, но в этот день было зафиксировано несколько слов, среди которых «Азбука», «Двоебрачье», «Безотходный», «Бильярд», «Хватание», «Биоток», «Геенна», «Бродощёлк», «Пискливость» и другие.