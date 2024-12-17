Таинственная радиостанция УВБ-76 передала пугающие сообщения

Радиостанция УВБ-76 11 декабря транслировала большое количество странных сообщений. В обычном режиме она передаёт монотонное жужжание, но в этот день было зафиксировано несколько слов, сообщает группа станции во «ВКонтакте».

«11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76 осуществила самую «многословную» передачу в истории. 24 сообщения», — говорится в публикации.

Слушатели отметили чёткое звучание слов «Азбука», «Двоебрачье», «Безотходный», «Бильярд», «Хватание», «Биоток», «Геенна», «Бродощёлк», «Пискливость» и другие. Станцию принято называть The Buzzer или Жужжалкой. Чаще всего на её волне 4625 кГц звучит монотонный гул, но изредка он прерывается бессвязными словами или предложениями вроде «агроном выходит за ворота» или «надувная спасательная лодка».

Какую именно функцию выполняет станция пока неизвестно. Предположений множество: от управления ядерным оружием и до болтовни с инопланетянами. Также УВБ-76 принято называть радиостанцией «Судного дня», так как есть версия, согласно которой установка активирует ядерные боеголовки в случае уничтожения штаба.