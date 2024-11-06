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6 ноября, 15:54

Переломный момент. Что творится с «ледником Судного дня»

По предыдущим расчётам, он должен был продержаться ещё как минимум сотню лет, но теперь учёные в этом сильно сомневаются.

«Ледник Судного дня» тает быстрее, чем ожидалось. Фото: © Wikipedia / NASA

«Ледник Судного дня» тает быстрее, чем ожидалось. Фото: © Wikipedia / NASA

Знаменитый ледник Туэйтса по прозвищу «ледник Судного дня» тает гораздо быстрее, чем считалось ранее, пишет Phys.org. Сообщается, что к такому выводу пришли американские гляциологи. По опубликованным данным, учёные предполагали, что ледник растает ориентировочно в течение ближайших 100-500 лет. Теперь же данные спутникового радара показывают, что поступающая с океаническими течениями сравнительно тёплая морская вода всё сильнее «подтачивает» ледник и вызывает его интенсивное таяние.

Ледник Туэйтса расположен на западе Антарктиды, его выступающая часть в ширину достигает порядка 120 километров. Гляциологи установили, что это очень важная часть Западно-Антарктического ледового щита: ледник закрывает собой доступ к его обширным территориям.

Без ледника Туэйтса вода стремительно распространится, и климатологи считают, что это будет «началом конца»: по их мнению, дальше нас ждёт серьёзное повышение уровня Мирового океана и необратимые климатические изменения. Поэтому учёные и ассоциируют этот ледник с библейской концепцией «последнего дня» человечества.

По примерным подсчётам, ледник ежегодно теряет порядка 50 миллиардов тонн своей массы и постепенно отступает. Инженеры пытаются придумать способы замедлить этот процесс. К примеру, они предложили соорудить на дне океана перед ледником некую «завесу», которая будет препятствовать потокам тёплой воды.

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Александр Бочаров
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