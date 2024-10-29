Спасительный остров. Названы пять стран, которые переживут ядерную зиму

Достаточно высокие шансы пережить глобальный ядерный конфликт есть лишь у пяти государств мира, пишет издание Risk Analysis. По опубликованным данным, учёные из Новой Зеландии оценили возможные последствия катастрофы в Северном полушарии, где она более вероятна в силу текущего расклада мировых политических сил.

По их расчётам, в худшем случае человечество ожидает такая ядерная война, в результате которой самым страшным будет поднятие в атмосферу примерно 150 миллионов тонн сажи и пыли. Это вещество достигнет стратосферы, распространится на огромных территориях и надолго перекроет солнечный свет. Последствием на многие годы станет холод и голод.

В этой ситуации во всём Северном полушарии единственным возможным сравнительно безопасным местом учёные считают Исландию, во многом благодаря её удалённости от континентов и богатым рыбным ресурсам. Но лучше всего, по мнению исследователей, будет находиться в Южном полушарии, а именно в Австралии, Новой Зеландии, на Соломоновых островах и в расположенном неподалёку тихоокеанском островном государстве Вануату.

Специалисты рассудили, что это изначально более тёплые и освещаемые Солнцем регионы, к тому же туда, скорее всего, поступит меньше сажи и пыли, поднятой в ходе ядерного конфликта. Поэтому, по оценкам, их сельское хозяйство пострадает меньше. А то, что эти территории окружены океанами, даёт их жителям надежду прокормиться и рыбной ловлей.