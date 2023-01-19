"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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Прочь от окон и дверей: Учёные рассказали, как выжить при ядерном взрыве

Взрывная волна распространяется с такой скоростью, что у людей в запасе считаные секунды на то, чтобы добраться до наименее опасного места в помещении.

18 января, 23:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images, © Shutterstock

Учёные из Университета Никосии сосредоточились на той части последствий ядерной бомбардировки, о которой, с их точки зрения, говорят гораздо меньше, чем о многих других, а именно на ударной волне, в большей степени — на её действии уже в зоне умеренных разрушений, то есть на том расстоянии от эпицентра, где здания уже не обрушиваются.

Напомним, что в непосредственной близости от бомбы всё испаряется полностью, дальше в каком-то радиусе (в зависимости от мощности взрыва) идут сильные разрушения, то есть падают сооружения любых конструкций, а на более дальнем расстоянии прочные бетонные здания уже выстоят, тем не менее смертельная опасность для людей в этих зданиях очень велика: ударная волна может подбросить человека в воздух и ударить обо что-то твёрдое.

Поэтому жизненно важная задача — оказаться в той части помещения, которое эта ударная волна не задевает или задевает не до такой степени, чтобы нанести сильные травмы. И туда надо попасть мгновенно. В опубликованной статье написано, что при такой ударной волне в жилище врывается ветер со скоростью вплоть до 180 метров в секунду и выше, находящемуся у двери это не даёт времени даже на то, чтобы согнуться и лечь на пол. Вот как, по расчётам физиков, будет распространяться взрывная волна в здании.

На видео показан вариант, когда волна идёт с той стороны, где входная дверь. Через окно, как подсчитали физики, ветер влетит со скоростью в несколько раз меньшей, но, однако, 45–70 метров в секунду. Получается, оказаться в этот момент у окна, а тем более в прихожей — это худшее, что может быть. В коридоре человека может отбросить на десять метров, если габариты жилища это позволят, конечно. Но, как правило, таких габаритов нет.

По словам учёных, лучше быть в самом дальнем от входа помещении, при этом в стороне от двери и подальше от окна. Надо сказать, это представляется очень сложным: почти во всех помещениях с одной стороны дверь, с другой — окно. Судя по тому, как показано распространение ударной волны, надо броситься, видимо, в любой ближайший угол. Похоже, углы у входа в комнату не самый плохой выбор, потому что волна несётся вперёд от входа и в меньшей степени задевает эти углы.

В целом учёные говорят, что наименее опасное при ударной волне от ядерного взрыва такое место, где меньше всего окон и дверей. Пространство в жилище, куда нельзя войти через дверь, представить опять же непросто, а пространство без окна, пожалуй, найдётся — ванная комната. Вот только там все углы частенько заставлены. Выходит, будет нелишним хотя бы один угол всегда держать свободным. И сохранять надежду, что эти расчёты никому никогда не пригодятся.

Названо единственное место, где люди смогут пережить ядерную войну

Названо единственное место, где люди смогут пережить ядерную войну

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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