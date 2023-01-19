Прочь от окон и дверей: Учёные рассказали, как выжить при ядерном взрыве Взрывная волна распространяется с такой скоростью, что у людей в запасе считаные секунды на то, чтобы добраться до наименее опасного места в помещении. 18 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images, © Shutterstock

Учёные из Университета Никосии сосредоточились на той части последствий ядерной бомбардировки, о которой, с их точки зрения, говорят гораздо меньше, чем о многих других, а именно на ударной волне, в большей степени — на её действии уже в зоне умеренных разрушений, то есть на том расстоянии от эпицентра, где здания уже не обрушиваются.

Напомним, что в непосредственной близости от бомбы всё испаряется полностью, дальше в каком-то радиусе (в зависимости от мощности взрыва) идут сильные разрушения, то есть падают сооружения любых конструкций, а на более дальнем расстоянии прочные бетонные здания уже выстоят, тем не менее смертельная опасность для людей в этих зданиях очень велика: ударная волна может подбросить человека в воздух и ударить обо что-то твёрдое.

Поэтому жизненно важная задача — оказаться в той части помещения, которое эта ударная волна не задевает или задевает не до такой степени, чтобы нанести сильные травмы. И туда надо попасть мгновенно. В опубликованной статье написано, что при такой ударной волне в жилище врывается ветер со скоростью вплоть до 180 метров в секунду и выше, находящемуся у двери это не даёт времени даже на то, чтобы согнуться и лечь на пол. Вот как, по расчётам физиков, будет распространяться взрывная волна в здании.

На видео показан вариант, когда волна идёт с той стороны, где входная дверь. Через окно, как подсчитали физики, ветер влетит со скоростью в несколько раз меньшей, но, однако, 45–70 метров в секунду. Получается, оказаться в этот момент у окна, а тем более в прихожей — это худшее, что может быть. В коридоре человека может отбросить на десять метров, если габариты жилища это позволят, конечно. Но, как правило, таких габаритов нет.

По словам учёных, лучше быть в самом дальнем от входа помещении, при этом в стороне от двери и подальше от окна. Надо сказать, это представляется очень сложным: почти во всех помещениях с одной стороны дверь, с другой — окно. Судя по тому, как показано распространение ударной волны, надо броситься, видимо, в любой ближайший угол. Похоже, углы у входа в комнату не самый плохой выбор, потому что волна несётся вперёд от входа и в меньшей степени задевает эти углы.

В целом учёные говорят, что наименее опасное при ударной волне от ядерного взрыва такое место, где меньше всего окон и дверей. Пространство в жилище, куда нельзя войти через дверь, представить опять же непросто, а пространство без окна, пожалуй, найдётся — ванная комната. Вот только там все углы частенько заставлены. Выходит, будет нелишним хотя бы один угол всегда держать свободным. И сохранять надежду, что эти расчёты никому никогда не пригодятся.

Авторы Адель Романенкова