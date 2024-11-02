Когда наступит конец света: Физик высчитал 3 сценария

Физик Роман Кучеров успокоил людей, опасающихся конца света. Современникам, а также ещё тысячам поколений точно не грозит апокалипсис. По словам учёного, Солнце может уничтожить Землю через 5-7 млрд лет, когда нас уже не будет в помине.

Кучеров подчеркнул, что это наиболее вероятный сценарий гибели нашей планеты. Солнце может исчерпать запасы водорода в ядре и превратиться в красного гиганта. Даже если оно не уничтожит Землю, такая близость к раскалённой звезде убьёт всю жизнь на планете.

«Такая близость Солнца раскалит поверхность Земли настолько, что все океаны испарятся, а атмосферу сдует солнечным ветром. Поэтому жизнь погибнет на планете гораздо раньше, чем она будет поглощена Солнцем. Хотя Земля не переживет следующий этап эволюции Солнца, случится это через 5–7 млрд лет, что по меркам существования человеческой цивилизации — практически бесконечность», — заявил физик в беседе с NEWS.ru.

Среди других вариантов гибели Земли учёные рассматривают столкновение с большим космическим объектом. Кучеров напомнил, что такое уже происходило 65 млн лет назад, когда на планету упал астероид и погубил динозавров. Небесный объект может быть огромных размеров и уничтожить не только человечество, но и саму планету.

Также Земля может столкнуться с блуждающей чёрной дырой, которая, предположительно, возникнет в результате слияния галактик или коллапса звёзд. В таком случае гравитационные силы будут настолько мощными, что нашу планету разорвёт на мелкие кусочки. Однако, по словам физика, переживать не стоит. Блуждающие чёрные дыры известны только в теории, которая не имеет экспериментального подтверждения.