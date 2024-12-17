Нейросеть нарисовала диснеевских принцесс в Древней Руси, и это должен увидеть каждый

А вам интересно узнать, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы их придумали в России? Тогда вы пришли по адресу! Сегодня Life.ru показывает, как искусственный интеллект изобразил Золушку, Ариэль и принцесс других вселенных так, словно они находятся в Древней Руси.

Ариэль в Древней Руси

Ариэль на фоне стен Кремля — ноги действительно пошли на пользу Русалочке! Фото © Kandinsky

Ариэль нейросеть изобразила на фоне стен Кремля. Крепостные стены из красного камня возвели в 1485 году при Иване III, причём обновлением Кремля занимались итальянские архитекторы. До XV века Кремль был белокаменным: такой крепость построил Дмитрий Донской. В нейросетевой версии Ариэль снова лишилась рыбьего хвоста, а красные волосы стали рыжими. Также платье принцессы гораздо более классическое, чем наряд русалки в оригинальном мультфильме.

Белоснежка в Древней Руси

Белоснежка на фоне собора, подозрительно похожего на храм Василия Блаженного. Фото © Kandinsky

Белоснежку нейросеть нарисовала в платье под хохлому, а ещё у неё поменялась причёска: волосы гораздо длиннее, чем в оригинале. Принцесса стоит на фоне соборов, напоминающих одновременно и храм Василия Блаженного в Москве, и храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Храм в Москве был построен по приказу Ивана Грозного после взятия им Казани. Этот великий памятник древнерусской архитектуры дожил до наших дней.

Аврора в Древней Руси

Аврора, главная героиня диснеевской «Спящей красавицы», на фоне белокаменных храмов Древней Руси. Фото © Kandinsky

Главная героиня «Спящей красавицы» изображена с кокошником на голове, на ней платье в традиционных русских мотивах. Волосы Авроры поменяли цвет: теперь они тёмно-русые. Видимо, с таким оттенком она гармоничнее смотрится в атмосфере Древней Руси. Принцесса изображена на фоне белокаменных храмовых построек, которые напрямую отсылают к Древней Руси. До XII века постройки на Руси обычно возводили из кирпича, поскольку белый камень был чрезвычайно дорог в производстве. Но начиная с династии Долгоруких — сперва во Владимиро-Суздальском княжестве, а затем во всей Руси — крепости и храмы стали делать именно из белого камня.

Белль в Древней Руси

Белль на фоне древнерусского селения, на фоне видны деревянные постройки. Фото © Kandinsky

Белль, героиня мультфильма «Красавица и чудовище», нейросеть нарисовала в традиционном русском сарафане и кокошнике. В остальном её внешность осталась практически без изменений, только волосы посветлели. На фоне принцессы — белокаменные постройки вместе с деревянными домами. Судя по архитектуре, это селение на северо-западе Руси — возможно, на границе с Белоруссией или Литвой.

Жасмин в Древней Руси

Жасмин выглядит особенно элегантно на фоне белокаменных храмов. Фото © Kandinsky

Жасмин из мультфильма «Аладдин» 1992 года осталась практически без изменений. Нейросеть разве что нарядила её в платье с узорами и одела девушке массивные серьги в славянском стиле. Принцесса изображена на фоне массивных белокаменных храмов, у основания которых можно разглядеть строения, напоминающие боярские палаты. Судя по архитектуре, она где-то во Владимире или Суздале — именно там в XII веке стали массово отстраивать города из белого камня.

Золушка в Древней Руси

Золушка на фоне православных храмов — такое невозможно было увидеть до эпохи нейросетей! Фото © Kandinsky

Золушка изображена в традиционном зимнем боярском костюме. Нейросеть снова поменяла причёску принцессы: вместо традиционных светлых волос Золушка в нашем варианте оказалась светло-русой. Она стоит на фоне храмов, выполненных в блистательном архитектурном стиле нарышкинского барокко. Он относится уже к XVII веку — к тяжёлой эпохе Смутного времени, после которого началась трансформация средневековой Руси в Российскую империю Нового времени.