Блёданс назвала смерть экс-мужа Седоковой «подарком на Новый год»
Актриса Эвелина Блёданс. Фото © VK / Эвелина Блёданс
Актриса Эвелина Блёданс жёстко высказалась о гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы. Артистка считает, что баскетболист сделал певице «подарок на Новый год», так как теперь у Седоковой якобы увеличится количество предложений на корпоративы.
«Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году. Видимо, безумно любил и в чём-то сильно провинился. Теперь везде будет Аня, все корпоративы её», — заявила Блёданс в интервью «Дни.ру».
Сегодня, 17 декабря, баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде одного из хостелов в Москве — он покончил с собой сразу после дня рождения экс-супруги Анны Седоковой. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон, на экране которого находился номер певицы и просьба позвонить ей. По некоторым данным, в течение месяца Тимма шантажировал бывшую жену угрозами суицида. Сама Седокова заявила, что последнее время «жила в аду». Певицу госпитализировали с нервным срывом.