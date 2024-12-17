Блёданс назвала смерть экс-мужа Седоковой «подарком на Новый год»

Актриса Эвелина Блёданс жёстко высказалась о гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы. Артистка считает, что баскетболист сделал певице «подарок на Новый год», так как теперь у Седоковой якобы увеличится количество предложений на корпоративы.

«Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году. Видимо, безумно любил и в чём-то сильно провинился. Теперь везде будет Аня, все корпоративы её», — заявила Блёданс в интервью «Дни.ру».