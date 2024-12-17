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17 декабря, 15:22

Блёданс назвала смерть экс-мужа Седоковой «подарком на Новый год»

Актриса Эвелина Блёданс. Фото © VK / Эвелина Блёданс

Актриса Эвелина Блёданс. Фото © VK / Эвелина Блёданс

Актриса Эвелина Блёданс жёстко высказалась о гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы. Артистка считает, что баскетболист сделал певице «подарок на Новый год», так как теперь у Седоковой якобы увеличится количество предложений на корпоративы.

«Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году. Видимо, безумно любил и в чём-то сильно провинился. Теперь везде будет Аня, все корпоративы её», — заявила Блёданс в интервью «Дни.ру».

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Сегодня, 17 декабря, баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде одного из хостелов в Москве — он покончил с собой сразу после дня рождения экс-супруги Анны Седоковой. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон, на экране которого находился номер певицы и просьба позвонить ей. По некоторым данным, в течение месяца Тимма шантажировал бывшую жену угрозами суицида. Сама Седокова заявила, что последнее время «жила в аду». Певицу госпитализировали с нервным срывом.

Полина Никифорова
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