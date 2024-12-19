10 лучших фильмов Стивена Спилберга, которые должен посмотреть каждый хотя бы один раз

Стивен Спилберг не нуждается в представлении — это один из самых известных режиссёров Голливуда. Его карьера полна как головокружительных успехов, так и забавных курьёзов. Так, в 80-х провальная игра по фильму «Инопланетянин» чуть не похоронила всю гейм-индустрию: тысячи непроданных картриджей с винтажными играми буквально закопали в пустыне в штате Нью-Мексико. Публикуем подборку лучших фильмов Спилберга.

«Челюсти» (1975)

«Челюсти», фильм, который навсегда изменил голливудскую киноиндустрию. Фото © фильм «Челюсти», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Карл Готтлиб, Питер Бенчли / Kinopoisk

Легендарный фильм ужасов, выход которого навсегда изменил киноиндустрию. После «Челюстей» Голливуд окончательно сформировал свою бизнес-модель, при которой основная прибыль приходит с масштабных и зрелищных картин-блокбастеров. По сюжету мирный курортный городок в Новой Англии терроризирует акула-людоед, которую ловят шеф местной полиции и специалист-океанолог. В фильме Спилберг применил классический приём из фильмов Альфреда Хичкока: вместо того чтобы показывать рыбу-убийцу напрямую, её появление предвещает зловещая музыка.

«Инопланетянин» (1982)

«Инопланетянин», один из первых научно-фантастических фильмов Спилберга. Фото © фильм «Инопланетянин», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Мелисса Мэтисон / Kinopoisk

Научно-фантастический фильм, который получил четыре «Оскара» за музыку, звук, монтаж и визуальные эффекты. По сюжету группа инопланетян приземляется в Калифорнии для сбора образцов растений, но, будучи замеченной спецслужбами, улетает, оставляя одного из команды на Земле. Вернуться домой инопланетянину помогает мальчик по имени Эллиот, который вдруг телепатически начинает общаться с пришельцем.

«Капитан Крюк» (1991)

«Капитан Крюк» не стал любимым фильмом Спилберга, но точно отлично подходит для семейного просмотра в канун Нового года. Фото © фильм «Капитан Крюк», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Малия Скотч Мармо, Дж. М. Барри / Kinopoisk

Кинофильм об истории Питера Пэна, мальчика, который не хотел становиться взрослым. Оригинальная история Джеймса Барри претерпела сильные изменения: в версии Спилберга Питер стал взрослым, но всё равно отправлялся в мир детства, Нетландию, чтобы спасти своих детей от главного злодея, Капитана Крюка. Зрелищный приключенческий фильм сам Спилберг не считает лучшей своей картиной, но зато он отлично подходит для семейного просмотра.

«Список Шиндлера» (1993)

«Список Шиндлера» — серьёзная историческая драма о том, как предприниматель спас больше тысячи евреев во время холокоста. Фото © фильм «Список Шиндлера», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Стивен Зеллиан, Томас Кенилли / Kinopoisk

Один из самых известных фильмов Спилберга, историческая драма о холокосте. По сюжету бизнесмен Оскар Шиндлер отправляется в захваченную нацистами Польшу, чтобы разместить там предприятие по производству эмалированной посуды. Шиндлер использует дешёвый труд содержащихся в гетто евреев и в дальнейшем спасает жизни всех работников своего предприятия, подкупив нацистских офицеров и предотвратив отправку своих рабочих в Освенцим. На прощание евреи, спасённые Шиндлером, дарят ему кольцо с цитатой из Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Режиссёр отказался от гонорара за этот фильм: на заработанные деньги он создал Фонд «Шоа», который сохраняет письменные свидетельства о холокосте.

«Парк юрского периода» (1993)

«Парк юрского периода», оскароносный фильм об оживших благодаря экспериментальной генной инженерии динозаврах. Фото © фильм «Парк юрского периода», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Дэвид Кепп, Майкл Крайтон / Kinopoisk

Ещё один научно-фантастический фильм режиссёра. На вымышленном острове недалеко от Коста-Рики бизнесмен создаёт парк развлечений, в котором живут клонированные динозавры. В результате саботажа и отключения электроснабжения динозавры вырываются на свободу и уничтожают практически всех членов специальной комиссии, которые приехали на остров на пробную экскурсию перед открытием парка. Фильм получил три «Оскара» за визуальные эффекты и звуковой дизайн.

«Спасти рядового Райана» (1998)

Ветераны Второй мировой отмечали, что батальные сцены в этом фильме максимально приближены к их реальному опыту. Фото © фильм «Спасти рядового Райана», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Роберт Родат / Kinopoisk

Военный фильм Спилберга рассказывает о событиях времён высадки союзников в Нормандии. Группа солдат под руководством капитана Джона Миллера отправляется на поиски солдата Джеймса Райана. Трое братьев солдата погибли во время боевых действий, и задача группы — не допустить гибели самого Райана. Батальные сцены в фильме послужили примером для многих последующих таких сцен, а ветераны Второй мировой говорили, что изображение боёв наиболее точно отражает их собственный опыт. Все актёры фильма проходили настоящие армейские тренировки: так им удалось лучше понять опыт солдата.

«Искусственный разум» (2001)

Трогательная история о мальчике-андроиде, который был запрограммирован на любовь своими создателями. Фото © фильм «Искусственный разум», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Брайан Олдисс, Йен Уотсон / Kinopoisk

Снятый по рассказу Брайана Олдиса «Суперигрушек хватает на всё лето», научно-фантастический фильм поднимает важные вопросы об этичности создания искусственного интеллекта. Первоначально фильм должен был снять Стэнли Кубрик, но тот умер перед началом проекта, и Спилберг занял его место. По сюжету в XXII веке человечество столкнулось с нехваткой ресурсов, и правительство США запретило деторождение. В связи с этим появился особый тип роботов, который должен заменить людям детей. Главный герой картины, Дэвид, мальчик-андроид, запрограммированный на любовь к своим владельцам-людям, проходит тестирование в семье одного из сотрудников компании по производству таких роботов.

«Поймай меня, если сможешь» (2002)

Биографическая криминальная драма, в которой Ди Каприо играет виртуозного мошенника Фрэнка Абигнейла. Фото © фильм «Поймай меня, если сможешь», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Джефф Натансон, Фрэнк Абигнейл – мл. / Kinopoisk

Биографическая криминальная драма с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом. История гениального афериста Фрэнка Абигнейла, которого не могут поймать даже лучшие агенты ФБР. Один из таких, агент Карл Хэнрэтти, идёт по следам несовершеннолетнего мошенника, который виртуозно уходит от преследования, параллельно обналичивая банковские чеки на огромные суммы. Фильм основан на реальных событиях: Фрэнк Абигнейл сам описал свои аферы в одноимённой книге.

«Война миров» (2005)

Одна из самых зрелищных экранизаций одноимённого романа Герберта Уэллса с Томом Крузом в главной роли. Фото © фильм «Война миров», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Джош Фридман, Дэвид Кепп / Kinopoisk

Научно-фантастический боевик по роману Герберта Уэллса с Томом Крузом в главной роли. Круз сыграл крановщика из бруклинских доков, который пытается воссоединить семью, когда инопланетяне начинают вторжение на Землю. Фильм насыщен лучшими на тот момент спецэффектами и до конца держит зрителей в напряжении: смотреть на то, как инопланетный треножник испепеляет людей, действительно страшно. Картина получила три «Оскара» за работу со звуком и визуальными эффектами.

«Вестсайдская история» (2021)

Спилберг 20 лет искал подходящий мюзикл и наконец нашёл. Им оказалась «Вестсайдская история». Фото © фильм «Вестсайдская история», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Тони Кушнер, Артур Лорентс / Kinopoisk

Это необычный для Спилберга проект. Режиссёр, по его собственным словам, 20 лет искал мюзикл, подходящий для экранизации, и наконец выбрал «Вестсайдскую историю» — рассказ о противостоянии двух банд Нью-Йорка за господство над одним из кварталов Вестсайда. История в духе «Ромео и Джульетты» повествует о том, как соперничают между собой банда «Ракеты», состоящая из потомков белых эмигрантов, и банда «Акулы», состоящая из пуэрториканцев. События мюзикла разворачиваются вокруг массовой драки двух банд, которая ломает жизни как непосредственных участников, так и невольных свидетелей.