Путин недоволен неожиданным упущением с выплатами бойцам под Курском: «Я проверю!»

Для президента России Владимира Путина стало неожиданностью, что воюющие в Курской области бойцы не получают положенные бойцам специальной военной операции (СВО) выплаты. Он обещал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции , что это упущение будет исправлено.

«Можно и нужно [исправить ситуацию с выплатами]. Это наше упущение! Для меня это неожиданная информация! Я понимаю, о чём идёт речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. Если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю!» — обещал глава государства.