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19 декабря, 10:12

Путин недоволен неожиданным упущением с выплатами бойцам под Курском: «Я проверю!»

Для Путина стало неожиданностью, что бойцы в Курской области не получают выплаты

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Для президента России Владимира Путина стало неожиданностью, что воюющие в Курской области бойцы не получают положенные бойцам специальной военной операции (СВО) выплаты. Он обещал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, что это упущение будет исправлено.

«Можно и нужно [исправить ситуацию с выплатами]. Это наше упущение! Для меня это неожиданная информация! Я понимаю, о чём идёт речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. Если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю!» — обещал глава государства.

Также Путин в ходе прямой линии допустил, что в Курской области находится самое большое в мире кладбище военной техники стран НАТО.

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Андрей Бражников
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