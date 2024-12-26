«Клюют руку»: Путин раскрыл настоящие цели прекращения транзита российского газа Украиной

Прекращая транзит российского газа в Европу, Украина действует против своих интересов, поскольку без поддержки Брюсселя не может существовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов.

«Они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут — не надо. Они клюют руку, как я уже говорил, Европы. Без европейской поддержки Украина не то что воевать — существовать не может», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, украинские власти наказывают Европу, перекрывая контракт на поставки газа.