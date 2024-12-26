Миллер раскрыл, на сколько лет хватит запасов «Газпрома», и этот год не в XXI веке

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасов газа компании хватит на долгие годы, на некоторых месторождениях голубое топливо, согласно расчётам, будут добывать до 2134 года. Миллер отметил, что «Газпром» является мировым лидером по запасам газа.

«И без сомнения, нашим потребителям его хватит на долгие-долгие годы. На некоторых месторождениях у нас с вами по проекту разработки будет добываться газ до 2134 года. И это только-только начало», — отметил Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

Он добавил, что в течение 20 лет компания обеспечивает коэффициент прироста запасов к объему добычи выше единицы. Кроме того, идёт разработка уже имеющихся запасов. Так, в 2024 году была начата добыча на глубоких ачимовских залежах на участке 3А Уренгойского месторождения — одного из самых крупных в мире по начальным запасам углеводородов.