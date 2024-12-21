«Газпром» второй раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Это произошло уже второй раз за месяц, говорится в сообщении энергетической компании.

«20 декабря «Газпром» второй раз за месяц обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Поставленный объём превысил контрактные обязательства «Газпрома», — указано в сообщении.