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21 декабря, 13:52

«Газпром» второй раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Это произошло уже второй раз за месяц, говорится в сообщении энергетической компании.

«20 декабря «Газпром» второй раз за месяц обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Поставленный объём превысил контрактные обязательства «Газпрома», — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru сообщал, что «Газпром» увеличил поставки российского газа в Европу через территорию Украины. За сутки на газовую станцию «Суджа» в Курской области направляют 42,4 миллиона кубометров топлива.

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Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat

Мария Любицкая
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