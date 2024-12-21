«Газпром» второй раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай
«Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Это произошло уже второй раз за месяц, говорится в сообщении энергетической компании.
«20 декабря «Газпром» второй раз за месяц обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Поставленный объём превысил контрактные обязательства «Газпрома», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что «Газпром» увеличил поставки российского газа в Европу через территорию Украины. За сутки на газовую станцию «Суджа» в Курской области направляют 42,4 миллиона кубометров топлива.
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