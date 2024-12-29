В США предупредили Киев о неприятных последствиях после отказа от транзита газа из РФ
Bloomberg: Отказ Украины от транзита газа из России приведёт к атакам по ГТС
Украина может столкнуться с атаками на газотранспортную систему (ГТС) из-за отказа от транзита российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Авторы материала уточнили, что ГТС Незалежной может стать объектом для ракетных ударов, как это случилось с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. По информации агентства, Украина в случае отказа от транзита газа из РФ будет вынуждена защищать свыше 38 тысяч километров газопроводной системы.
В статье указано, что удары по ГТС Украины ранее не наносились, так как через неё на Запад проходил российский газ. Если они всё-таки атаки будут происходить, в стране могут начаться проблемы с отоплением зимой, отметили авторы материала.
Напомним, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. В Киеве заявили, что поставки топлива будут прекращены 1 января 2025 года в семь утра по местному времени (06:00 мск). Президент РФ Владимир Путин отметил, что заключить контракт с Украиной до Нового года уже не получится. Тем временем глава государства также пояснил, что РФ будет готова возобновить транзит через территорию Польши.
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