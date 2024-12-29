В США предупредили Киев о неприятных последствиях после отказа от транзита газа из РФ

Украина может столкнуться с атаками на газотранспортную систему (ГТС) из-за отказа от транзита российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала уточнили, что ГТС Незалежной может стать объектом для ракетных ударов, как это случилось с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. По информации агентства, Украина в случае отказа от транзита газа из РФ будет вынуждена защищать свыше 38 тысяч километров газопроводной системы.

В статье указано, что удары по ГТС Украины ранее не наносились, так как через неё на Запад проходил российский газ. Если они всё-таки атаки будут происходить, в стране могут начаться проблемы с отоплением зимой, отметили авторы материала.