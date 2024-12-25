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Регион
25 декабря, 10:45

Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу не только через Украину

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по различным маршрутам, а не только через Украину. Об этом заявил в среду вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«На данный момент вопрос остается открытым, хотя европейские страны проявляют интерес. Однако это зависит прежде всего от согласования между Евросоюзом и Киевом относительно возможности таких поставок. Мы всегда подчеркивали, что готовы поставлять газ не только по действующей трассе, но и по другим маршрутам», — отметил он.

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Новак добавил, что ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной, и после прекращения поставок из России она может ухудшиться еще больше. В настоящее время хранилища заполнены на 3-5% ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам вице-премьера, предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения о транзите российского газа через Украину.

«Существует множество неопределенностей, связанных с недостаточной ясностью относительно того, что произойдет после 1 января. Смогут ли страны, заинтересованные в продолжении поставок, достичь соглашения с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно», — заключил он.

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Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил планы остановить прокачку российского газа 1 января 2025 года с 7:00 (6:00 по московскому времени). Владимир Путин в ходе недавней прямой линии отметил отсутствие нового соглашения на транзит газа через Украину, однако подчеркнул, что Россия и «Газпром» смогут это пережить.

Марина Фещенко
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