Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу не только через Украину

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по различным маршрутам, а не только через Украину. Об этом заявил в среду вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«На данный момент вопрос остается открытым, хотя европейские страны проявляют интерес. Однако это зависит прежде всего от согласования между Евросоюзом и Киевом относительно возможности таких поставок. Мы всегда подчеркивали, что готовы поставлять газ не только по действующей трассе, но и по другим маршрутам», — отметил он.

Новак добавил, что ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной, и после прекращения поставок из России она может ухудшиться еще больше. В настоящее время хранилища заполнены на 3-5% ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам вице-премьера, предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения о транзите российского газа через Украину.