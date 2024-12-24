Фицо мог предложить Путину план по сохранению транзита газа через Украину
Эксперт Оленченко: Фицо мог предложить Путину план по сохранению транзита газа
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время недавней поездки в РФ мог предложить президенту России Владимиру Путину идею, которая позволила бы обойти решение Киева отказаться от транзита российского газа. Такое мнение выразил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Словакия и Венгрия думают, что можно заключить контракт с Россией таким образом, чтобы точкой отгрузки голубого топлива стала российская территория. В этом случае по Украине пойдёт уже не российский газ, а тот, который принадлежит Будапешту и Братиславе», — приводит слова Оленченко РИА «Новости».
А чтобы Киев охотнее согласился на такой компромисс, Будапешт и Братислава угрожают ему остановкой всякой помощи.
Напомним, что 22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо посетил Россию с официальным визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом формате и длились несколько часов. Позже глава словацкого правительства назвал причиной своего визита в Москву остановку транзита газа через Украину.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил планы остановить прокачку российского газа 1 января 2025 года с 7:00 (6:00 по московскому времени). Владимир Путин в ходе недавней прямой линии отметил отсутствие нового соглашения на транзит газа через Украину, однако подчеркнул, что Россия и «Газпром» смогут это пережить.
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