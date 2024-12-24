Фицо мог предложить Путину план по сохранению транзита газа через Украину

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время недавней поездки в РФ мог предложить президенту России Владимиру Путину идею, которая позволила бы обойти решение Киева отказаться от транзита российского газа. Такое мнение выразил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Словакия и Венгрия думают, что можно заключить контракт с Россией таким образом, чтобы точкой отгрузки голубого топлива стала российская территория. В этом случае по Украине пойдёт уже не российский газ, а тот, который принадлежит Будапешту и Братиславе», — приводит слова Оленченко РИА «Новости».