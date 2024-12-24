Евросоюз испытывает тревогу из-за визитов Фицо и Орбана в Москву

Евросоюз выражает обеспокоенность по поводу увеличения контактов стран Европы с Россией, о чем свидетельствует недавний визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. Об этом сообщает газета El Pais.

В статье также упоминается визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.