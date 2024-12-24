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Регион
24 декабря, 08:53

Евросоюз испытывает тревогу из-за визитов Фицо и Орбана в Москву

El Pais: ЕС тревожит растущее пророссийское движение в Европе

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Евросоюз выражает обеспокоенность по поводу увеличения контактов стран Европы с Россией, о чем свидетельствует недавний визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. Об этом сообщает газета El Pais.

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В статье также упоминается визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.

«Увеличение связей с Путиным вызывает беспокойство в Европейском союзе. Недавний визит Фицо в Москву, особенно на фоне спора с Киевом о возможном прекращении транзита российского газа, создал определенное напряжение в ЕС», — отмечает издание.

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Напомним, что Роберт Фицо посетил Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры проходили в закрытом формате и длились несколько часов. Позже премьер-министр объяснил причины своего визита в Москву, отметив, что это была реакция на недавнее заявление Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. В результате этого сторонники киевского режима провели митинг в Братиславе.

Марина Фещенко
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