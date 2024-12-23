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Регион
23 декабря, 15:27

В Кремле раскрыли новые подробности встречи Путина и Фицо

Ушаков: Путин обсуждал с Фицо мирные инициативы по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Путин на переговорах в Кремле. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Путин на переговорах в Кремле. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путина и премьер Словакии Роберт Фицо на вчерашней встрече подробно обсуждали украинский конфликт и пути его урегулирования. Стороны также затрагивали тему энергетики.

«Лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счёт», — поделился Ушаков.

По словам помощника президента, Москва и Братислава остались довольны итогами переговоров. Ушаков отметил, что разговор проходил в «конструктивном духе». Кроме того, премьер-министр Словакии подтвердил намерение приехать в Москву на День Победы.

Зеленский закатил истерику из-за визита Фицо в Россию
Зеленский закатил истерику из-за визита Фицо в Россию

Напомним, что Фицо прибыл в РФ с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже премьер раскрыл причины своего визита в Москву: так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. После этого сторонники киевского режима вышли на митинг в Братиславе.

Алена Пенчугина
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