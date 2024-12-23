В Кремле раскрыли новые подробности встречи Путина и Фицо

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путина и премьер Словакии Роберт Фицо на вчерашней встрече подробно обсуждали украинский конфликт и пути его урегулирования. Стороны также затрагивали тему энергетики.

«Лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счёт», — поделился Ушаков.