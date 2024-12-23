В Братиславе сторонники Украины вышли на митинг из-за визита Фицо в Москву
Кадр с акции протеста словацкой оппозиции в Братиславе. Обложка © X / cibula_igor
Словацкая оппозиция вышла на митинг в Братиславе в ответ на визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву. Об этом сообщает телеканал Markiza.
Кадр с акции протеста словацкой оппозиции в Братиславе. Фото © Рravda.sk / Yaroslav Nowak
Организаторами акции протеста стали сторонники поддержки Украины, которые обвинили главу словацкого кабмина в продвижении влияния России. Представители оппозиционных партий также заявили о намерении выдвинуть вотум недоверия правительству Фицо, утверждая, что премьер якобы использует тему поставок газа как предлог для нормализации отношений с Москвой. Протестующие подчеркивают, что такие действия могут угрожать национальным интересам Словакии и её независимости. До этого оппозиция Словакии выкатила в соцсетях заявление, в котором «остро осуждает» переговоры Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, накануне вечером Путин встретился с Фицо в Кремле. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже словацкий премьер раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Также Путин и Фицо обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы.