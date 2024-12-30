Тарифы на прокачку газа на Украине в 2025 году вырастут в 4 раза

С 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа на Украине повысится в четыре раза. Такое решение приняла Национальная комиссия страны, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает издание «Страна.ua».

Теперь цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров. Такое решение объяснили необходимостью компенсировать недополученные доходы от транзита газа из России в связи с истечением контракта «Газпромом».

«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15% остаётся нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях», — сообщил на заседании регулятора гендиректор «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа.