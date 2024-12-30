Тарифы на прокачку газа на Украине в 2025 году вырастут в 4 раза
С 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа на Украине повысится в четыре раза. Такое решение приняла Национальная комиссия страны, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает издание «Страна.ua».
Теперь цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров. Такое решение объяснили необходимостью компенсировать недополученные доходы от транзита газа из России в связи с истечением контракта «Газпромом».
«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15% остаётся нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях», — сообщил на заседании регулятора гендиректор «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа.
Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки топлива будут остановлены 1 января 2025 года в 07:00 по местному времени (06:00 по московскому времени). Президент России Владимир Путин отметил, что заключить новый контракт с Украиной до конца года уже не удастся. В то же время он добавил, что Россия будет готова возобновить транзит через Польшу.
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