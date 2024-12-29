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Регион
29 декабря, 19:06

Фицо призвал ЕС обратить внимание на «беспрецедентное» решение Киева по газу

Решение Украины прекратить транзит газа из России является беспрецедентным, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он опубликовал открытое письмо, адресованное руководству Евросоюза, с просьбой уделить этой ситуации должное внимание и придать ей срочную важность.

«Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для ЕС жестов», — цитирует РИА «Новости» письмо Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что Владимир Зеленский действовал без открытых консультаций с органами ЕС или заинтересованными государствами-членами. Фицо отметил, что такой подход может негативно сказаться на энергетической безопасности не только Словакии, но и всей Европы.

Ранее Фицо решил прекратить поставки электроэнергии на Украину, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. Он заявил, что такое решение Киева приведёт к дополнительным расходам для Европы на энергоносители в размере €120 миллиардов в 2025–2026 годах, а Братислава недополучит около €500 миллионов в год.

Киев накатал жалобы на Фицо после обещания премьера Словакии оставить Украину без света
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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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