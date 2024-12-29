Решение Украины прекратить транзит газа из России является беспрецедентным, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он опубликовал открытое письмо, адресованное руководству Евросоюза, с просьбой уделить этой ситуации должное внимание и придать ей срочную важность.

«Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для ЕС жестов», — цитирует РИА «Новости» письмо Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что Владимир Зеленский действовал без открытых консультаций с органами ЕС или заинтересованными государствами-членами. Фицо отметил, что такой подход может негативно сказаться на энергетической безопасности не только Словакии, но и всей Европы.