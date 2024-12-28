Киев накатал жалобы на Фицо после обещания премьера Словакии оставить Украину без света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил обращения энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) из-за угрозы прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу», — цитируют Галущенков в Минэнерго.

Он также заверил, якобы Украина подготовила механизм для замены словацкого электричества энергией из других соседних стран, которые готовы увеличить свои поставки. По словам министра, переговоры с партнёрами уже проведены.