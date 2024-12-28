Киев накатал жалобы на Фицо после обещания премьера Словакии оставить Украину без света
Украина обратилась в ЕС из-за возможного прекращения поставок электроэнергии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил обращения энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) из-за угрозы прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу», — цитируют Галущенков в Минэнерго.
Он также заверил, якобы Украина подготовила механизм для замены словацкого электричества энергией из других соседних стран, которые готовы увеличить свои поставки. По словам министра, переговоры с партнёрами уже проведены.
Напомним, 27 декабря премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил Незалежной приостановить поставки электроэнергии на Украину. По словам министра, это может стать ответной мерой на прекращение Киевом транзита российского газа.
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