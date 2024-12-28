«Я не слуга»: Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому

Ранее Зеленский обвинил словацкого политика в том, что он якобы заинтересован только в российских энергоресурсах и хочет поспособствовать отказу Европы от американского газа.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад даёт практически всё, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить своё собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.