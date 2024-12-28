Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 07:54

«Я не слуга»: Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому

Премьер Словакии ответил на критику Зеленского: Я не ваш слуга

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на недовольные изречения Владимира Зеленского. Он напомнил экс-комику, что не является слугой киевского режима и не собирается содержать Украину.

Ранее Зеленский обвинил словацкого политика в том, что он якобы заинтересован только в российских энергоресурсах и хочет поспособствовать отказу Европы от американского газа.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад даёт практически всё, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить своё собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

Зеленский объяснился за попытку подкупить Фицо с помощью российских €500 млн
Зеленский объяснился за попытку подкупить Фицо с помощью российских €500 млн

Напомним, премьер-министр Словакии посетил РФ 22 декабря с официальным визитом, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме и продлились несколько часов. Позднее Фицо сообщил, что причиной визита стало заявление Владимира Зеленского по транзиту газа. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе главарь киевского режима предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских денег взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar