«Я не слуга»: Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому
Премьер Словакии ответил на критику Зеленского: Я не ваш слуга
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на недовольные изречения Владимира Зеленского. Он напомнил экс-комику, что не является слугой киевского режима и не собирается содержать Украину.
Ранее Зеленский обвинил словацкого политика в том, что он якобы заинтересован только в российских энергоресурсах и хочет поспособствовать отказу Европы от американского газа.
«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад даёт практически всё, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить своё собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.
Напомним, премьер-министр Словакии посетил РФ 22 декабря с официальным визитом, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме и продлились несколько часов. Позднее Фицо сообщил, что причиной визита стало заявление Владимира Зеленского по транзиту газа. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе главарь киевского режима предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских денег взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
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