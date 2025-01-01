Критический момент: ЕС предупредили об ударе из-за остановки транзита российского газа
Newmoney: Транзит газа через Украину приостановлен в критический момент для ЕС
В Греции считают, что остановка транзита российского газа через Украину происходит в критический момент. Как пишет сайт Newmoney, запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. В издании также отметили, что 2025 год стал первым с момента распада Советского Союза, когда газ не будет поставляться через Украину.
Перебои с поставками газа станут серьёзным ударом для Молдавии и Словакии, считают в Newmoney. Венгрия же продолжит получать российский газ с юга по черноморскому трубопроводу TurkStream («Турецкий поток»).
«Для Европы потеря дешёвого российского газа также имела серьёзные последствия, поскольку способствовала значительному замедлению экономического роста, повышению инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни», — сообщили в СМИ.
Напомним, 1 января завершился договор по транзиту российского газа в Европу через Украину, потому что Украина отказалась продлевать соглашение. В Европе утверждают, что имеют гибкую газовую инфраструктуру, готовую к поставкам топлива не из РФ. Однако премьер Словакии Роберт Фицо говорит, что ЕС ждут суровые последствия.
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