Критический момент: ЕС предупредили об ударе из-за остановки транзита российского газа

В Греции считают, что остановка транзита российского газа через Украину происходит в критический момент. Как пишет сайт Newmoney, запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. В издании также отметили, что 2025 год стал первым с момента распада Советского Союза, когда газ не будет поставляться через Украину.