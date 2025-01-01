Фицо заявил о суровых последствиях остановки транзита газа из РФ через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Евросоюз о серьёзных последствиях остановки транзита российского газа через территорию Украины. Политик опубликовал видеообращение в своих соцсетях.
«Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — сказал он.
1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину, так как Киев отказался продлевать соглашение о транзите голубого топлива. В российской компании пояснили, что после истечения контракта с НАК «Нафтогаз Украины» специалисты «Газпрома» утратили техническую и юридическую возможности подавать газ. Теперь европейцы могут получать российский газ только через «Балканский поток», который принимает топливо из «Турецкого потока».
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