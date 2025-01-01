Фицо заявил о суровых последствиях остановки транзита газа из РФ через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Евросоюз о серьёзных последствиях остановки транзита российского газа через территорию Украины. Политик опубликовал видеообращение в своих соцсетях.

«Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — сказал он.