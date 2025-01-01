В Словакии подтвердили прекращение транзита газа через Украину
Denník N: Eustream подтвердила остановку транзита газа в Словакию через Украину
Газотранспортная компания Словакии Eustream подтвердила остановку транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает издание Denník N.
«Eustream подтвердила, что поток сырья с Украины в Словакию остановился», — указано в статье.
Напомним, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В компании заявили, что решение Киева о прекращении транзита голубого топлива в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту. В результате без отопления осталось Приднестровье. Через Украину газ получали, в том числе, страны ЕС — Австрия, Италия, Чехия и Словакия.
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