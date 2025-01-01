В Словакии подтвердили прекращение транзита газа через Украину

Напомним, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В компании заявили, что решение Киева о прекращении транзита голубого топлива в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту. В результате без отопления осталось Приднестровье. Через Украину газ получали, в том числе, страны ЕС — Австрия, Италия, Чехия и Словакия.