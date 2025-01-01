Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 10:08

В Словакии подтвердили прекращение транзита газа через Украину

Denník N: Eustream подтвердила остановку транзита газа в Словакию через Украину

Газотранспортная компания Словакии Eustream подтвердила остановку транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает издание Denník N.

«Eustream подтвердила, что поток сырья с Украины в Словакию остановился», — указано в статье.

Минэнерго Украины: ГТС страны готова работать после остановки транзита газа
Минэнерго Украины: ГТС страны готова работать после остановки транзита газа

Напомним, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В компании заявили, что решение Киева о прекращении транзита голубого топлива в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту. В результате без отопления осталось Приднестровье. Через Украину газ получали, в том числе, страны ЕС — Австрия, Италия, Чехия и Словакия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LETOPISEC

Никита Никонов
  • Новости
  • Словакия
  • Украина
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar