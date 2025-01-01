Минэнерго Украины: ГТС страны готова работать после остановки транзита газа

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова к работе в условиях остановки транзита газа из России. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики Украины.

«Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надёжному газоснабжению украинских потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минэнерго добавили, что Киев сообщил международным партнёрам об остановке транзита.

Как сообщал Life.ru, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В компании заявили, что прекращение действия соглашения о транзите российского газа в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту.