Минэнерго Украины: ГТС страны готова работать после остановки транзита газа
Газотранспортная система (ГТС) Украины готова к работе в условиях остановки транзита газа из России. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики Украины.
«Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надёжному газоснабжению украинских потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В Минэнерго добавили, что Киев сообщил международным партнёрам об остановке транзита.
Как сообщал Life.ru, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В компании заявили, что прекращение действия соглашения о транзите российского газа в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту.
Решение Киева остановить транзит газа скажется и на самих украинцах. Так, в 2025 году тариф на транспортировку газа там повысится в четыре раза. Цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров.
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