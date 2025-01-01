Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 08:30

Минэнерго Украины: ГТС страны готова работать после остановки транзита газа

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова к работе в условиях остановки транзита газа из России. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики Украины.

«Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надёжному газоснабжению украинских потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минэнерго добавили, что Киев сообщил международным партнёрам об остановке транзита.

Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения поставок газа через Украину
Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения поставок газа через Украину

Как сообщал Life.ru, 1 января в 08:00 мск «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В компании заявили, что прекращение действия соглашения о транзите российского газа в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту.

Решение Киева остановить транзит газа скажется и на самих украинцах. Так, в 2025 году тариф на транспортировку газа там повысится в четыре раза. Цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar