Шантажист и террорист: В Госдуме прокомментировали решение Зеленского по транзиту газа
Депутат Шеремет: Прекращение транзита газа из России стало шоком и ударом для ЕС
Решение Киева о прекращении транзита российского газа через Украину стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнёрам, обрекая экономики их стран на разрушение», — приводит слова депутата РИА «Новости».
Шеремет считает, что главарь киевского режима фактически взял в заложники население стран ЕС. По его словам, шантажист и террорист Зеленский своими выходками ставит под вопрос будущее и дальнейшее существование союза.
Ранее в Европе заверили в готовности своей инфраструктуры к импорту газа не из России. Представитель Европейской комиссии заявил, что страны располагают гибкой газовой инфраструктурой, поэтому могут позволить себе закупать газ не только в РФ, но и в Центральной и Восточной Европе, используя альтернативные маршруты. Напомним, что 1 января 2025 года завершился договор по транзиту российского газа в Европу через Украину. В Киеве отказались продлевать соглашение. Депутат Верховной рады обвинил Зеленского во вредительстве и диверсии. По словам Дубинского, решения экс-комика приведут к росту тарифов для граждан Украины.
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