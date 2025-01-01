Решение Киева о прекращении транзита российского газа через Украину стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнёрам, обрекая экономики их стран на разрушение», — приводит слова депутата РИА «Новости».