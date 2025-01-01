В Раде предложили посадить Зеленского в тюрьму после отказа от транзита газа из РФ
Нардеп Дубинский назвал отказ от транзита российского газа вредительством
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского во вредительстве и диверсии. По его мнению, экс-комик и украинские чиновники ведут страну к убыткам, отказываясь от транзита газа из России.
«Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей «вредительство», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
По его словам, отказ от транзита российского газа уже привёл к росту тарифа «на транспортировку» (содержание газовых сетей) на 400%. И тариф ещё повысится на 400%, уверен нардеп.
Дубинский уточнил, что диверсия совершена в интересах американских поставщиков сжиженного газа (СПГ) в ЕС. Он утверждает, что об этом прямо пишет украинский МИД. По мнению депутата, за подобное вредительство Зеленский должен получить минимум 7 лет колонии.
Напомним, 1 января Россия остановила подачу газа Европе через Украину, так как Киев отказался пролонгировать соглашение. По данным экспертов, Украина в результате будет терять 800 миллионов долларов ежегодно. Решение Киева остановить транзит газа скажется и на простых гражданах. Так, в 2025 году тариф на транспортировку газа повысится в четыре раза. Цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров.
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