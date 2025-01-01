Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского во вредительстве и диверсии. По его мнению, экс-комик и украинские чиновники ведут страну к убыткам, отказываясь от транзита газа из России.

«Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей «вредительство», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

По его словам, отказ от транзита российского газа уже привёл к росту тарифа «на транспортировку» (содержание газовых сетей) на 400%. И тариф ещё повысится на 400%, уверен нардеп.

Дубинский уточнил, что диверсия совершена в интересах американских поставщиков сжиженного газа (СПГ) в ЕС. Он утверждает, что об этом прямо пишет украинский МИД. По мнению депутата, за подобное вредительство Зеленский должен получить минимум 7 лет колонии.