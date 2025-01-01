Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 12:47

В Раде предложили посадить Зеленского в тюрьму после отказа от транзита газа из РФ

Нардеп Дубинский назвал отказ от транзита российского газа вредительством

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского во вредительстве и диверсии. По его мнению, экс-комик и украинские чиновники ведут страну к убыткам, отказываясь от транзита газа из России.

«Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей «вредительство», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

По его словам, отказ от транзита российского газа уже привёл к росту тарифа «на транспортировку» (содержание газовых сетей) на 400%. И тариф ещё повысится на 400%, уверен нардеп.

Дубинский уточнил, что диверсия совершена в интересах американских поставщиков сжиженного газа (СПГ) в ЕС. Он утверждает, что об этом прямо пишет украинский МИД. По мнению депутата, за подобное вредительство Зеленский должен получить минимум 7 лет колонии.

Фицо заявил о суровых последствиях остановки транзита газа из РФ через Украину
Фицо заявил о суровых последствиях остановки транзита газа из РФ через Украину

Напомним, 1 января Россия остановила подачу газа Европе через Украину, так как Киев отказался пролонгировать соглашение. По данным экспертов, Украина в результате будет терять 800 миллионов долларов ежегодно. Решение Киева остановить транзит газа скажется и на простых гражданах. Так, в 2025 году тариф на транспортировку газа повысится в четыре раза. Цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar