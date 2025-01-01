В Европе заверили в готовности своей инфраструктуры к импорту газа не из России

Европейские страны располагают гибкой газовой инфраструктурой, поэтому могут позволить себе закупать газ не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе, используя альтернативные маршруты. Об этом сообщил Reuters представитель Европейской комиссии.

«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам», — уточнил собеседник агентства.