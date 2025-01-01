В Европе заверили в готовности своей инфраструктуры к импорту газа не из России
Reuters: У ЕС гибкая газовая инфраструктура, готовая к поставкам газа не из РФ
Европейские страны располагают гибкой газовой инфраструктурой, поэтому могут позволить себе закупать газ не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе, используя альтернативные маршруты. Об этом сообщил Reuters представитель Европейской комиссии.
«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам», — уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что европейская газовая инфраструктура была сильно модернизирована и расширена ещё в 2022 году с целью поставок сжиженного газа.
Напомним, 1 января завершился договор по транзиту российского газа в Европу через Украину, потому что киевские власти отказались продлевать соглашение. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обвинил Владимира Зеленского во вредительстве и диверсии, а также предложил посадить его в тюрьму за подобные действия, которые приведут к росту тарифов для граждан Украины.
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