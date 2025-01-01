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1 января, 10:47

В Австрии оценили завершение транзита газа через Украину

Минэнерго Австрии: Стране хватит газа после остановки транзита через Украину

Австрии хватит газа даже после остановки транзита через территорию Украины. Об этом заявило Министерство энергетики страны.

«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эти меры позволили справиться с ограничениями. Поставки голубого топлива в Австрию по-прежнему гарантированы, подчеркнули в министерстве. Согласно информации австрийского Минэнерго, заполняемость газовых хранилищ на 30 декабря составляла 78,53%.

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Напомним, в 08:00 мск 1 января 2025 года «Газпром» остановил подачу газа в Европу через территорию Украину, так как Киев отказался продлевать соглашение о транзите голубого топлива. В компании пояснили, что после истечения контракта с НАК «Нафтогаз Украины» специалисты «Газпрома» утратили техническую и юридическую возможности подавать газ. Теперь страны Старого Света могут получать российский газ только через «Балканский поток», который в свою очередь принимает топливо из «Турецкого потока».

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Shutterstock / FOTODOM / Sonia Bonet

Никита Никонов
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