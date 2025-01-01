В Австрии оценили завершение транзита газа через Украину

Австрии хватит газа даже после остановки транзита через территорию Украины. Об этом заявило Министерство энергетики страны.

«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эти меры позволили справиться с ограничениями. Поставки голубого топлива в Австрию по-прежнему гарантированы, подчеркнули в министерстве. Согласно информации австрийского Минэнерго, заполняемость газовых хранилищ на 30 декабря составляла 78,53%.