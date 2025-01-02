За остановку транзита российского газа через Украину ответственны Киев и Вашингтон. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметила диплоамт, геополитическая подоплёка, лежащая в основе принятого в Киеве решения, находится на поверхности. Основным же выгодоприобретателем прекращения транзита газа, по её словам, являются Штаты, которые теперь смогут взяться за передел энергетического рынка Старого Света.

«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — сказано в публикации Захаровой.