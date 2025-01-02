«Всё на поверхности»: Захарова назвала ответственных за остановку транзита газа через Украину
Захарова: Прекращение транзита газа РФ через Украину ослабит экономику ЕС
За остановку транзита российского газа через Украину ответственны Киев и Вашингтон. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Как отметила диплоамт, геополитическая подоплёка, лежащая в основе принятого в Киеве решения, находится на поверхности. Основным же выгодоприобретателем прекращения транзита газа, по её словам, являются Штаты, которые теперь смогут взяться за передел энергетического рынка Старого Света.
«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — сказано в публикации Захаровой.
Она подчеркнула, что киевский режим решил прекратить транзит российского голубого топлива в страны ЕС, несмотря на то, что «Газпром» в полной мере выполнил предусмотренные контрактом обязательства. При этом остановка прокачки сырья, считает дипломат, не только ослабит европейский экономический потенциал, но и ударит по гражданам ЕС, понизив их уровень жизни.
Напомним, контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Незалежной истёк 1 января, а Киев отказался его пролонгировать. Это случилось в очень непростой для Европы момент, когда запасы газа заканчиваются куда быстрее, чем обычно. Особенно тяжело придётся Молдавии и Словакии. У Венгрии есть запасной вариант — страна будет получать российский газ через «Турецкий поток». Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти.
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