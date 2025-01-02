«Это иллюзия»: В офисе Зеленского отвергли возможность переговоров с Россией

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал провокационное заявление, отвергнув возможность начала переговоров с Россией. По его словам, контакты о мире невозможны, так как Москва ещё не заплатила достаточно высокую цену.

«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — заявил Подоляк в интервью Би-Би-Си.

Он также изъявил желание получить гарантии безопасности для Украины со стороны США.