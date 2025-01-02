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2 января, 10:13

«Это иллюзия»: В офисе Зеленского отвергли возможность переговоров с Россией

Подоляк отверг мирные переговоры с РФ без гарантий США

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал провокационное заявление, отвергнув возможность начала переговоров с Россией. По его словам, контакты о мире невозможны, так как Москва ещё не заплатила достаточно высокую цену.

«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — заявил Подоляк в интервью Би-Би-Си.

Он также изъявил желание получить гарантии безопасности для Украины со стороны США.

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Ранее советник главы Офиса Зеленского подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, но на определённых условиях. Как отметил Подоляк, Киев намерен требовать «справедливых условий в соответствии с международным правом»

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Telegram / Михайло Подоляк

Ольга Сливченко
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