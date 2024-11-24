Бункер Подоляка и шоковые волны: Немецкий журналист описал отчаяние в Киеве из-за «Орешника»

В Киеве царят упаднические настроения после применения ВС РФ новой ракеты «Орешник» в ответ на решение Вашингтона разрешить украинским военным бить вглубь российской территории, теперь украинцы даже не знаю, как долго «смогут продержаться». Об этом пишет в своей колонке заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

«Неопределённость, истощение, отчаяние. Это токсичная смесь, которую я чувствую в Киеве в эти дни, и в которой, если вы спросите людей и политиков, мы, по крайней мере, частично виноваты. Конечно, ситуация всегда была жестокой, иногда с большей надеждой, иногда с меньшей. Но на фоне всё более активного продвижения российской армии все больше и больше людей задают себе вопрос: как долго мы сможем продержаться?», — поделился он.

По его словам, «Орешник» полностью обескуражил киевские власти и привёл к «шоковым волнам» во властных структурах Украины. Ронцхаймер рассказал, что ему удалось увидеться в Киеве с советником Владимира Зеленского Михаилом Подоляком. Тот очень напуган, отсиживается в секретном бункере и допускает, что может быть убит, отметил журналист.

При этом Подоляк уверен, что президент РФ Владимир Путин принял решение о запуске «Орешника» с единственной целью — «найти новые аргументы» в противостоянии с Западом и «напугать» зарубежных лидеров. Ронцхаймер посетовал, что положение Украины действительно оставляет желать лучшего, ведь многие военные уже не скрывают, что ВСУ постоянно отступают и несут рекордные потери.

По мнению немецкого журналиста, Киев должен согласиться на переговоры с Москвой после официального вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа. Однако не ясно, готов ли Зеленский услышать голос разума и будет ли Вашингтон останавливать помощь украинским властям в надежде на их сговорчивость. Автор делает вывод, что сейчас Путин выглядит сильнее и увереннее западных политиков, а Европу и Украину ждут «неопределённые, возможно, экзистенциальные недели и месяцы».