«Это что?»: В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому
Нардеп Дмитрук задал Зеленскому неудобный вопрос после его слов о втором сроке
Народный депутат Рады Артём Дмитрук поинтересовался у Владимира Зеленского, что именно тот собирается сделать, чтобы выдвинуться на второй срок. Соответствующий вопрос он задал в личном телеграм-канале.
Причиной для вопроса стало сделанное Зеленским накануне заявление о том, что он ещё не решил, станет ли вновь баллотироваться на пост президента Украины. Глава киевского режима сказал, что это будет более вероятно, если он «сделает больше, чем может».
«Ещё больше? Это что?» — удивился Дмитрук.
Напомним, вчера в эфире телемарафона Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он сказал, что рассмотрит эту идею после того, как закончится активная фаза конфликта с Россией, и в Незалежной отменят военное положение. Реальный срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 года, и с тех пор глава киевского режима использует военное положение, как повод не проводить в стране очередные выборы на пост президента.
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