Народный депутат Рады Артём Дмитрук поинтересовался у Владимира Зеленского, что именно тот собирается сделать, чтобы выдвинуться на второй срок. Соответствующий вопрос он задал в личном телеграм-канале.

Причиной для вопроса стало сделанное Зеленским накануне заявление о том, что он ещё не решил, станет ли вновь баллотироваться на пост президента Украины. Глава киевского режима сказал, что это будет более вероятно, если он «сделает больше, чем может».

Напомним, вчера в эфире телемарафона Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он сказал, что рассмотрит эту идею после того, как закончится активная фаза конфликта с Россией, и в Незалежной отменят военное положение. Реальный срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 года, и с тех пор глава киевского режима использует военное положение, как повод не проводить в стране очередные выборы на пост президента.