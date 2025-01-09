На Украине подсчитали число уклонистов с 2022 года, и это больше, чем население Николаева
Представитель ВСУ: С 2022 года ТЦК объявили в розыск более 500 тысяч украинцев
На Украине с февраля 2022 года территориальные центры комплектования (ТЦК, местные военкоматы) объявили в розыск уже более 500 тысяч мужчин. Об этом сообщила представитель Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Киндратив, информирует издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.
Она уточнила, что информация о разыскиваемых лицах была передана в Национальную полицию Украины. Однако, отметила Киндратив, для полицейских розыск — не единственная обязанность, поэтому найти возможных призывников не так легко.
Украинская полиция может задерживать находящихся в розыске мужчин и доставлять их в ТЦК. Также их могут заочно оштрафовать и лишить прав на управление автомобиле
Количество уклонистов на Украине действительно огромно. Это больше, чем население Николаева по данным на 2022 год (470 тысяч) и лишь на 100 тысяч меньше, чем проживает в Кривом Роге — родине Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК на Украине начали использовать новый метод отлова уклонистов. Он получил название «такси-мобилизация». Действует метод так: таксист останавливается рядом с жилым домом, а вскоре к машине подъезжают фургон и микроавтобус с военкомами. Через несколько секунд пассажир выходит из такси и направляется в подъезд, где его оперативно настигают «охотники» Зеленского.
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