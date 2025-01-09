На Украине с февраля 2022 года территориальные центры комплектования (ТЦК, местные военкоматы) объявили в розыск уже более 500 тысяч мужчин. Об этом сообщила представитель Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Киндратив, информирует издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.

Она уточнила, что информация о разыскиваемых лицах была передана в Национальную полицию Украины. Однако, отметила Киндратив, для полицейских розыск — не единственная обязанность, поэтому найти возможных призывников не так легко.

Украинская полиция может задерживать находящихся в розыске мужчин и доставлять их в ТЦК. Также их могут заочно оштрафовать и лишить прав на управление автомобиле

Количество уклонистов на Украине действительно огромно. Это больше, чем население Николаева по данным на 2022 год (470 тысяч) и лишь на 100 тысяч меньше, чем проживает в Кривом Роге — родине Владимира Зеленского.