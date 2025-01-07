На Украине военкомы избили призывника и едва не расстреляли разгневанную толпу

В украинском Днепропетровске на городском вокзале сотрудник ТЦК пригрозил расстрелять толпу украинцев, вступившихся за соотечественника, которого хотели «могилизировать». Жестокое видео разлетелось по сетям.

ТЦК попытались насильно мобилизовать мужчину. Видео © Telegram / Всевидящее око

Сначала военкомы и полицаи в прямом смысле придавили мужчину, разбив ему лицо до крови. Неравнодушные прохожие попытались отбить призывника у военных, но один из «тэцэкашников» передёрнул затвор у автомата, чтобы напугать безоружных людей. Однако такая тактика не сработала, и мужчину удалось освободить.