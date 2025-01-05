Людоловы Зеленского попытались газом выкурить мобилизованных в Запорожье

В подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) применили газ против мужчин, забаррикадировавшихся в помещении. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По информации СМИ, инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько мужчин отказались подчиниться требованиям и заблокировали дверь изнутри.

«Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ», — отметили в издании, не приведя других подробностей.