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5 января, 00:01

Людоловы Зеленского попытались газом выкурить мобилизованных в Запорожье

В Запорожье сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся мужчин

В подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) применили газ против мужчин, забаррикадировавшихся в помещении. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По информации СМИ, инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько мужчин отказались подчиниться требованиям и заблокировали дверь изнутри.

«Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ», — отметили в издании, не приведя других подробностей.

Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины
Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины

Ранее депутат Рады Артём Дмитрук сообщил, что в Черновцах сотрудники ТЦК провели насильственную мобилизацию мужчины. По его словам, после инцидента пострадавший скончался в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Анатолий Цейко
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