Людоловы Зеленского попытались газом выкурить мобилизованных в Запорожье
В Запорожье сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся мужчин
В подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) применили газ против мужчин, забаррикадировавшихся в помещении. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
По информации СМИ, инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько мужчин отказались подчиниться требованиям и заблокировали дверь изнутри.
«Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ», — отметили в издании, не приведя других подробностей.
Ранее депутат Рады Артём Дмитрук сообщил, что в Черновцах сотрудники ТЦК провели насильственную мобилизацию мужчины. По его словам, после инцидента пострадавший скончался в больнице.
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