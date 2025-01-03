Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтавской области сломали ногу мужчине. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине. Видео © Telegram / Политика Страны

На опубликованном видео видно, как пострадавшего помещают на носилки и переносят в автомобиль скорой помощи. Областной ТЦК отказался комментировать инцидент, полиция зарегистрировала соответствующее обращение.