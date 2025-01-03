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3 января, 01:19

Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтавской области сломали ногу мужчине. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине. Видео © Telegram / Политика Страны

На опубликованном видео видно, как пострадавшего помещают на носилки и переносят в автомобиль скорой помощи. Областной ТЦК отказался комментировать инцидент, полиция зарегистрировала соответствующее обращение.

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Ранее депутат Верховной рады Украины Нина Южанина высказала мнение о возможности создания территориальных центров комплектования (ТЦК) за границей. А министр национального единства страны Алексей Чернышов заявил, что уехавших мужчин призывного возраста планируют привлекать обратно на родину.

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Telegram / Политика Страны

Артём Гапоненко
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