В Раде допустили сценарий «отлова» украинцев для фронта на улицах европейских городов
Депутат Рады Южанина допустила, что украинские ТЦК начнут работать за границей
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина высказала мнение о возможности создания территориальных центров комплектования (ТЦК) за границей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Я не уверена, что они не дойдут до этого», — отметила нардеп, отвечая на вопрос о полномочиях новой структуры, которую прозвали «Хабами единства».
Предполагается, что в таких хабах, расположенных за рубежом, украинским мужчинам будут предоставлять услуги по трудоустройству на родине и помогать в решении вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами. В то же время Южанина выразила сомнение в необходимости создания таких учреждений, поскольку консульства и посольства уже выполняют аналогичные функции.
Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что уехавших мужчин призывного возраста планируют привлекать обратно на родину, обещая им трудоустройство и бронь от службы в ВСУ. По его словам, главной причиной, по которой украинцы опасаются возвращаться, является мобилизация.
Kandinsky 3.1 / Life.ru