«Назад в концлагерь»: В Раде воззвали к украинцам за рубежом из-за большой лжи Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Зеленский обманет украинцев, решивших вернуться в страну
Владимир Зеленский не сдержит свои обещания в отношении мужчин призывного возраста, которые захотят вернуться на Украину, поверив киевским властям предоставить им бронь от службы в ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии», — написал он.
Нардеп поставил под сомнение слова украинских чиновников о том, что якобы половина сбежавших за рубеж мужчин хочет вернуться и охотно сделает это, если Зеленский гарантирует не отправлять их на фронт. Дубинский напомнил, что киевская власть давно дискредитировала себя многочисленными ложными обещаниями, поэтому нет смысла верить в её очередные уверения о «светлом будущем».
Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что уехавших мужчин призывного возраста планируют привлекать обратно на родину, обещая им трудоустройство и бронь от службы в ВСУ. По его словам, главной причиной, по которой украинцы опасаются возвращаться, является мобилизация.
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