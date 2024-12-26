Владимир Зеленский не сдержит свои обещания в отношении мужчин призывного возраста, которые захотят вернуться на Украину, поверив киевским властям предоставить им бронь от службы в ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.



«Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии», — написал он.

Нардеп поставил под сомнение слова украинских чиновников о том, что якобы половина сбежавших за рубеж мужчин хочет вернуться и охотно сделает это, если Зеленский гарантирует не отправлять их на фронт. Дубинский напомнил, что киевская власть давно дискредитировала себя многочисленными ложными обещаниями, поэтому нет смысла верить в её очередные уверения о «светлом будущем».